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Polizei Paderborn

POL-PB: Polizeieinsatz in Mehrparteienhaus an der Riemekestraße - Zwei Personen festgenommen

Paderborn (ots)

(mh) Ein gemeldeter Hausfriedensbruch hat am Donnerstagnachmittag, 21. Mai, zu einem Polizeieinsatz in einem Mehrparteienhaus in der Riemekestraße in Paderborn geführt.

Ein Zeuge hatte gegen 13.35 Uhr die Polizei alarmiert, da es zu einem Streit mit einem Mann gekommen war und dieser das Mehrparteienhaus nicht verlassen wollte. Beim Anblick der Einsatzkräfte zeigte sich der Mann kurz mit einem waffenähnlichen Gegenstand. Danach zog er sich in einen Wohnraum zurück und verschloss die Tür. Andere Bewohner des Hauses verließen dieses daraufhin.

Nachgeforderte Spezialkräfte überwältigten den Mann, bei dem es sich um einen 41-Jährigen handelte, schließlich und nahmen ihn sowie eine 26-jährige Frau, die bei ihm war, gegen 16.00 Uhr vorläufig fest. Wie Ermittlungen ergeben hatten, liegt gegen beide ein Haftbefehl vor. Der 41-Jährige wurde im Anschluss unter Polizeibegleitung in ein Paderborner Krankenhaus gebracht, da er sich bei dem vorausgegangenen Streit leicht verletzt hatte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen, auch zu dem waffenähnlichen Gegenstand, dauern an.

Während der Einsatzmaßnahme waren die Riemekstraße zwischen der Friedrich-Ebert-Straße und der Personstraße sowie die Rathenaustraße zwischen der Aldegreverstraße und der Schulstraße für rund drei Stunden komplett gesperrt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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