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Polizei Paderborn

POL-PB: Versuchter Einbruch in Telefonanbieter-Shop-Zeugen gesucht

Paderborn (ots)

(md) Unbekannte versuchten am Dienstagabend, 19. Mai, gegen 15.30 Uhr die Scheibe eines Telefonanbieters an der Detmolder Straße in Paderborn einzuschlagen.

Mitarbeiter des Shops meldeten die Beschädigungen am Mittwochmorgen der Polizei. Unbekannte hatten versucht, mit einem Gitterzaun die Scheibe des Geschäfts einzuschlagen, waren aber nach ersten Erkenntnissen gescheitert und flohen in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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