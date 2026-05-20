POL-PB: Defekte Powerbank verursacht Zimmerbrand
Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)
(ivdh) Am Dienstagmorgen, 19. Mai geriet eine Powerbank vermutlich auf Grund eines technischen Defekts in einem Wohnhaus an der Heinrich-Strohmeier-Straße in Paderborn-Schloß Neuhaus in Brand. Verletzt wurde niemand.
Gegen 08.20 Uhr explodierte eine Powerbank während eines Ladevorgangs. Ein 17-jähriger Bewohner befand sich zu der Zeit im selben Zimmer. Während er einen Feuerlöscher holte, breitete sich das Feuer aus. Er verständigte die Feuerwehr, die den Brand löschte. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 30.000 Euro.
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