Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Einbruch in Ladenlokal gesucht

Paderborn (ots)

(md) In der Westernstraße in Paderborn kam es am Mittwoch, 20. Mai gegen Mitternacht durch vier Unbekannte zu einem Einbruch in das Geschäft eines Telefonanbieters. Die Tätergruppe floh mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwei Zeugen meldeten, nachdem sie durch einen Knall aufmerksam geworden waren, der Polizei eine Personengruppe, die mit einem Betonfuß eines Bauzaunes die Scheibe des Geschäfts einschlug und dann sehr schnell mit ihrer Beute über die Liliengasse in Richtung Le-Mans-Wall floh. Es handelt sich um vier Personen, von denen zwei rote Trainingsanzüge trugen. Ein Dritter war dunkel bekleidet und trug außerdem schwarzen Schuhe und weißer Besohlung. Zum vierten Tatverdächtigen liegt keine Beschreibung vor.

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Personen geben kann oder sonstige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

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