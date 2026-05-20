Polizei Paderborn

POL-PB: Infoveranstaltung Telefonbetrug für russische Mitbürgerinnen und Mitbürger

Paderborn (ots)

(st) Auch auf russisch ist der Satz "Ihre Tochter hatte einen Verkehrsunfall" oft der Einstieg für einen Schockanruf.

Die Polizei Paderborn warnt bereits seit einiger Zeit mit der Kampagne "Geschockt am Telefon? Auflegen! vor dieser Betrugsmasche und bittet Familienangehörige weiter aufmerksam zu sein und die Betrügereien immer wieder im Umfeld zu thematisieren.

Da russischsprechende Menschen in letzter Zeit vermehrt in das Visier der Betrüger geraten sind, (siehe dazu https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/6250132, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/6253938) lädt das Kriminalkommissariat Kriminalprävention/Opferschutz zu einer kostenlosen Informationsveranstaltung für russischsprechende Bürger am

Mittwoch, 27. Mai in der Zeit von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr in das Kreishaus Paderborn, großer Sitzungsaal, Aldegrever Str. 10-14, ein.

Ein Dolmetscher wird an der Veranstaltung teilnehmen.

Die Polizei Paderborn bittet aufgrund einer begrenzten Teilnehmerzahl um Anmeldung bis zum 25. Mai unter kvb@polizei-paderborn.de oder telefonisch unter 05251 306 3900.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell