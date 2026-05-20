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Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in eine Gaststätte - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(mh) Zwei unbekannte Täter sind am frühen Montagmorgen, 18. Mai, zwischen 03.48 und 04.03 Uhr, in eine Gaststätte an der Bahnhofstraße in Paderborn eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie Videoaufnahmen zeigen, beschädigten die Einbrecher eine Eingangstür, um in die Räumlichkeit zu gelangen. Die beiden Täter trugen schwarze Jacken, schwarze Hosen und weiße schuhe. Sie durchwühlten die Räumlichkeiten und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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