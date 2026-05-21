Polizei Paderborn

POL-PB: Unbekannte stehlen Bienenvölker

Lichtenau-Dahlheim (ots)

(md) Zwischen Freitag, 15. Mai, 19.00 Uhr und Mittwoch, 20. Mai, 17.00 Uhr stahlen Unbekannte an der Dahler Straße in Lichtenau-Dahlheim zwei Bienenvölker. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Diebstahl fiel dem Eigentümer am Mittwochabend auf und er informierte die Polizei. Der oder die Täter hatten zwei Bienenvölker und ihre Erzeugnisse gestohlen und waren in unbekannte Richtung geflohen. Es entstand Schaden im dreistelligen Bereich.

Wer sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

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