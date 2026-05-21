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Polizei Paderborn

POL-PB: Alleinunfall endet in Stromkasten - Autofahrerin leicht verletzt

Paderborn (ots)

(mh) Bei einem Alleinunfall im Kreuzungsbereich der Benhauser Straße mit der Adolf-Kolping-Straße in Paderborn, hat sich am Mittwochnachmittag, 20. Mai, eine Autofahrerin leichte Verletzungen zugezogen.

Die 31-Jährige bog mit einem Audi Q2 gegen 14.00 von der Adolf-Kolping-Straße aus nach rechts auf die Benhauser Straße ab. Vermutlich aufgrund eines Schwindelanfalls kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Audi touchierte eine Ampel, kollidierte mit einem Sicherungskasten und kam in einer angrenzenden Hecke zum Stehen. Die Frau wurde vor Ort behandelt. In ein Krankenhaus musste sie nicht. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an dem Auto, dem Stromkasten und der Hecke beläuft sich auf rund 12.000 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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