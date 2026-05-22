Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Gewerbebetrieb - Polizei sucht Zeugen

Delbrück (ots)

(mh) Ein unbekannter Täter ist am Dienstagabend, 19. Mai, zwischen 20.00 Uhr und 20.30 Uhr in einen Gewerbebetrieb an der Lipplinger Straße in Delbrück eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Einbrecher betrat das Gelände, durchwühlte Lagerräumlichkeiten und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell