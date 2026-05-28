PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Mehrere Pedelecs im Stadtgebiet entwendet

Freiburg (ots)

Diese Woche wurden bislang sechs Diebstähle von Pedelecs bei der 
Polizei in Lörrach angezeigt. 

In der Nacht von Montag auf Dienstag (25./26.05.2026), wurde ein 
verschlossenes Pedelec der Marke Focus entwendet. Es stand an einem 
Fahrradständer unweit des Haupteinganges des Krankenhauses in der 
Spitalstraße. Die Höhe des Diebstahlschadens ist hier nicht bekannt. 

Am Dienstag, 26.05.2026, in dem Zeitraum zwischen 07.20 Uhr bis 15.45
Uhr, entwendete eine unbekannte Täterschaft ein neongrünes Pedelec 
der Marke Haibike. Es stand verschlossen an einem Seitenangang des 
Landratsamtes in der Palmstraße. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 
1.000 Euro. Das Pedelec war mit einem Airtag versehen und konnte 
zuletzt gegen 15.54 Uhr in Riehen / Schweiz geortet werden. 

Am Dienstag, 26.05.2026, gegen 17.30 Uhr, bemerkte der Geschädigte 
den Diebstahl seines im Adlergäßchen verschlossen abgestellten 
Pedelecs der Marke Cube. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 3.300 
Euro.

Ebenfalls am Dienstag, in dem Zeitraum zwischen 16.00 Uhr bis 19.45 
Uhr, wurde ein in der Herrenstraße verschlossen abgestelltes Pedelec 
der Marke Moustache entwendet. Der Diebstahlschaden wird auf etwa 
2.200 Euro geschätzt. 

Auch am Dienstag, in dem Zeitraum zwischen 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr, 
wurde in der Pestalozzistraße ein verschlossenes Pedelec der Marke 
Kettler entwendet. Der Diebstahlschaden hier soll 3.500 Euro 
betragen. 

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (26./27.05.2026), wurde ein 
verschlossenes Pedelec der Marke Cube entwendet. Es stand in einem 
Carport in einem Innenhof im Wiesenweg. Der Diebstahlschaden beträgt 
etwa 3.200 Euro.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 28.05.2026 – 15:10

    POL-FR: Weil am Rhein: Trickdiebstahl in der Römerstraße und Leopoldstraße

    Freiburg (ots) - Am Montag, 25.05.2026, gegen 13.50 Uhr, wurde ein 71-jähriger Mann Opfer eines Trickdiebstahles. Er saß auf einer Parkbank in der Römerstraße bei einem Pflegeheim, als er von einem unbekannten Mann angesprochen wurde. Er legte dem 71-Jährigen eine Zwei-Euromünze auf das Knie und bat darum das Geld zu wechseln. Der 71-Jährige holte seine ...

    mehr
  • 28.05.2026 – 12:18

    POL-FR: Jestetten: Jugendliche mit Kopfhörer auf den Ohren läuft in Auto

    Freiburg (ots) - Zu Fuß war am Dienstag, 26.05.2026 gegen 12.20 Uhr eine 15 Jahre alte Jugendliche auf dem Gehweg in der Saarstraße von Bahnhof herkommend in Richtung Schaffhauser Straße unterwegs. Sie hatte Kopfhörer mit Musik auf den Ohren und beabsichtigte ohne den rückwärtigen Verkehr zu beachten, die Straße zu überqueren. Dabei kollidierte sie mit dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren