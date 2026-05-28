Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Mehrere Pedelecs im Stadtgebiet entwendet

Freiburg (ots)

Diese Woche wurden bislang sechs Diebstähle von Pedelecs bei der Polizei in Lörrach angezeigt. In der Nacht von Montag auf Dienstag (25./26.05.2026), wurde ein verschlossenes Pedelec der Marke Focus entwendet. Es stand an einem Fahrradständer unweit des Haupteinganges des Krankenhauses in der Spitalstraße. Die Höhe des Diebstahlschadens ist hier nicht bekannt. Am Dienstag, 26.05.2026, in dem Zeitraum zwischen 07.20 Uhr bis 15.45 Uhr, entwendete eine unbekannte Täterschaft ein neongrünes Pedelec der Marke Haibike. Es stand verschlossen an einem Seitenangang des Landratsamtes in der Palmstraße. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Das Pedelec war mit einem Airtag versehen und konnte zuletzt gegen 15.54 Uhr in Riehen / Schweiz geortet werden. Am Dienstag, 26.05.2026, gegen 17.30 Uhr, bemerkte der Geschädigte den Diebstahl seines im Adlergäßchen verschlossen abgestellten Pedelecs der Marke Cube. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 3.300 Euro. Ebenfalls am Dienstag, in dem Zeitraum zwischen 16.00 Uhr bis 19.45 Uhr, wurde ein in der Herrenstraße verschlossen abgestelltes Pedelec der Marke Moustache entwendet. Der Diebstahlschaden wird auf etwa 2.200 Euro geschätzt. Auch am Dienstag, in dem Zeitraum zwischen 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr, wurde in der Pestalozzistraße ein verschlossenes Pedelec der Marke Kettler entwendet. Der Diebstahlschaden hier soll 3.500 Euro betragen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (26./27.05.2026), wurde ein verschlossenes Pedelec der Marke Cube entwendet. Es stand in einem Carport in einem Innenhof im Wiesenweg. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 3.200 Euro.

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