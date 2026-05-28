POL-FR: Jestetten: Jugendliche mit Kopfhörer auf den Ohren läuft in Auto
Freiburg (ots)
Zu Fuß war am Dienstag, 26.05.2026 gegen 12.20 Uhr eine 15 Jahre alte Jugendliche auf dem Gehweg in der Saarstraße von Bahnhof herkommend in Richtung Schaffhauser Straße unterwegs. Sie hatte Kopfhörer mit Musik auf den Ohren und beabsichtigte ohne den rückwärtigen Verkehr zu beachten, die Straße zu überqueren. Dabei kollidierte sie mit dem Außenspiegel eines in gleiche Richtung fahrenden Fiats. Die 15-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Am Fiat entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro. Die Jugendliche sei einsichtig gewesen und sah ihren Fehler ein.
md/tb
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