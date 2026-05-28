Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Vermeintlich betrunken auf E-Scooter unterwegs

Freiburg (ots)

Mit einem nicht versicherten E-Scooter befuhr am Mittwoch, 27.05.2026 gegen 23.30 Uhr eine 35 Jahre alte Frau die Hauptstraße und fiel im Begegnungsverkehr einer Polizeistreife durch ihre unsichere Fahrweise auf. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle konnte deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Die 35-Jährige musste mehrfach von den Beamten gestützt werden um ein Sturz durch ihre Alkoholisierung zu vermeiden. Da sich ihr Gesundheitszustand während der Kontrolle verschlechterte wurde der Rettungsdienst hinzugezogen. Sie wurde in ein Krankenhaus verbracht, wo auch eine Blutentnahme stattfand.

md/tb

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