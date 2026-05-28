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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck/ Unteralpfen: Brand eines Schopfes - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Zu einem Brand eines Schopfes kam es am Mittwoch, 27.05.2026 gegen 19.20 Uhr im Rainweg in Unteralpfen. Beim Eintreffen der Einsatzkräften war die Hütte bereits fast vollständig heruntergebrannt. Die Feuerwehr begann mit den Löscharbeiten, da sich die Hütte nahe an einem danebenliegenden Haus befand. In dem Schopf soll Brennholz gelagert gewesen sein. Technische Einrichtungen oder Geräte gab es laut Besitzer nicht in der Hütte. Die Hütte bestand aus einer Holzfassade mit einem Wellenblechdach. Der Sachschaden beläuft sich auf 10.000 Euro bis 15.000 Euro. Neben der Polizei war die Feuerwehr mit 13 Fahrzeugen und 53 Einsatzkräften vor Ort. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/8316-531) sucht Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen in oben genannter Zeit im Rainweg gemacht haben. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

md/tb

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Polizeipräsidium Freiburg
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Thomas Batzel
Telefon: 07621 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

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E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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