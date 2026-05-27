Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach-Hauingen: 108 Säcke Zement entwendet

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Samstag, 23.05.2026, 19.00 Uhr bis Dienstag, 26.05.2026, 07.15 Uhr, entwendete eine unbekannte Täterschaft von dem Gelände eines Verkaufscenter im Entenbad in Hauingen insgesamt 108 Säcke Zement, 6 Farbeimer sowie zwei Rollen Fugendichtband. Um auf das Gelände des Verkaufscenter zu gelangen beschädigte die unbekannte Täterschaft den Metallzaun. Zum Abtransport des Diebsgutes dürfte ein größeres Fahrzeug benutzt worden sein. Der Diebstahlschaden betrag etwa 6.000 Euro.

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