Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Unfall an Fußgängerüberweg - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 26.05.2026, gegen 14.40 Uhr, befuhr ein 71-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades den Kreisverkehr vor einem großen Einkaufscenter in Friedlingen und wollte diesen in Richtung Colmarer Straße verlassen. Der 71-Jährige musste beim Ausfahren verkehrsbedingt anhalten, da eine unbekannte Fußgängerin zu diesem Zeitpunkt den Fußgängerüberweg am Kreisverkehr von links nach rechts querte. Da sich die Fußgängerin jedoch erst mittig der dort befindlichen Querungshilfe befand, entschloss sich der 71-Jährige anzufahren. Gleichzeitig querte eine 57-jährige Radfahrerin in gleicher Richtung wie die Fußgängerin den Fußgängerüberweg. Der 71-Jährige sowie die 57-Jährige erkannten die Gefahrensituation und bremsten ab, dabei kam die Radfahrerin zu Fall und verletzte sich leicht. Es kam zu keiner Berührung der Fahrzeuge.

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht Zeugen, welchen den Vorfall beobachtet haben. Insbesondere möge sich bitte die Fußgängerin melden, welche den Fußgängerüberweg querte.

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