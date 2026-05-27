POL-FR: Titisee-Neustadt: E-Scooter-Fahrer von Passanten getreten worden
Freiburg (ots)
Am Montagmittag, 25.05.2026, gegen 12:20 Uhr befuhr ein 65-jähriger Mann mit seinem E-Scooter den Gehweg in der Strandbadstraße in Titisee, von der Bruderhalde kommend in Richtung Ortsmitte. Als er nach derzeitigen Erkenntnissen nach vorherigem Klingeln an bislang unbekannter Täterschaft vorbeifuhr, wurde er von diesem mutmaßlich von hinten in den Rücken getreten, sodass er von seinem E-Scooter zu Boden fiel. Weiter wurde er durch den unbekannten Mann mit Kraftausdrücken beleidigt, ehe sich dieser von der Örtlichkeit entfernte. Der bislang unbekannte Mann wurde durch den Geschädigten wie folgt beschrieben:
- Ca. 180 - 190 cm groß - Ca. 30 - 35 Jahre alt - Glatze - Weiße Kleidung und Turnschuhe - Dunkle Sonnenbrille
Personen, welche zum gesuchten Mann Hinweise geben können bzw. anderweitige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/9336-0, in Verbindung zu setzen.
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