Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt, Waldau: Lkw kippt um, Gülle-Anhänger läuft aus

Freiburg (ots)

Am Dienstagnachmittag, 26.05.2026, gegen 14:30 Uhr befuhr ein 29-jähriger Lkw-Fahrer die Landstraße in Waldau in Fahrtrichtung Neustadt. Aufgrund bislang ungeklärter Ursache geriet er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, schleuderte und kippte in der Folge um. Der am Lkw anhängte Anhänger mit Gülle kippte ebenfalls um und ergoss sich auf der dortigen Wiese. Der Fahrer des Lkws wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst waren die Freiwillige Feuerwehr Neustadt sowie ein Abschleppunternehmen im Einsatz.

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