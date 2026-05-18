Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Beim Einparken Pkw beschädigt - Geschädigter gesucht

Hildesheim (ots)

Bockenem (hue) - Am Montag, 18.05.2026, stellte eine Pkw-Fahrerin gegen Mittag beim Wiedereinsteigen in ihr Fahrzeug eine Beschädigung an der rechten Fahrzeugseite fest. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte diese beim Einparken am frühen Morgen, ca. 07:40 Uhr, in eine Parklücke in der Bürgermeister-Sander-Straße 11 entstanden sein.

Die Fahrerin hatte ihren Angaben zufolge möglicherweise beim Einparken einen anderen Pkw touchiert. Der mutmaßlich beschädigte Pkw ist der Polizei in Bad Salzdetfurth bislang jedoch nicht bekannt. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte das betroffene Fahrzeug blau gewesen sein und einen Schaden im Bereich der linken Fahrzeugfront erlitten haben.

Bei dem Fahrzeug der Verursacherin handelt es sich um einen schwarzen VW Golf mit Göttinger Zulassung.

Zeugen oder die bislang unbekannte geschädigte Person werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth in Verbindung zu setzen.

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