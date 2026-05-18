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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pkw ohne Kennzeichen rast durch Wohngebiet
Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

LAMSPRINGE (erb). Am Abend des 17. Mai 2026 meldeten mehrere besorgte Bürger aus Lamspringe einen Pkw, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit, auffällig laut und ohne Kennzeichen durch die Lindenstraße sowie angrenzende Wohngebiete gefahren sein soll. Entsprechendes Videomaterial liegt der Polizei vor.

Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen konnte ein Tatverdacht gegen einen Heranwachsenden aus dem Landkreis Hildesheim begründet werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der genutzte Pkw nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

Gegen den Beschuldigten werden derzeit strafrechtliche Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz geführt.

Weitere Zeugen sowie Personen, die bislang unbekannte Foto- oder Videoaufnahmen zur Verfügung stellen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/9010 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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