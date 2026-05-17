Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fahrradfahrer

Hildesheim (ots)

Alfeld / Freden (neu) - Am Sonntagnachmittag, den 17.05.2026, gegen 17:00 Uhr, kam es auf der Landstraße 486 zwischen den Ortschaften Alfeld- Röllinghausen und Freden- Meimerhausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer schwer verletzt wurde.

Ein 86-jähriger Alfelder befuhr mit seinem Fahrrad die Feldgemarkung (Wispensteiner Weg) aus Richtung Alfeld kommend und wollte die L 486 überqueren, um den gegenüberliegenden Feldweg weiter zu befahren. Aus unbekannter Ursache missachtete er den herannahenden Pkw (Fiat 500), welcher aus Richtung Alfeld kommend in Richtung Freden fuhr. Der Pkw wurde von einem 56-jährigen Alfelder geführt. Dieser nahm das Anfahren des kreuzenden Fahrradfahrers zwar wahr, versuchte noch auszuweichen, konnte aber eine Kollision nicht mehr vermeiden. Er stieß frontal mit dem Fahrradfahrer zusammen, welcher anschließend zusammen mit dem Fahrrad in den Straßengraben geschleudert wurde.

Der Fahrradfahrer wurde zwar schwer, aber ersten Erkenntnissen nach nicht lebensbedrohlich verletzt. Er war am Unfallort ansprechbar. Er wurde mittels Rettungshubschrauber in die Medizinische Hochschule Hannover geflogen. Über das genaue Verletzungsbild können derzeit keine Angaben gemacht werden. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Weiterhin entstanden Sachschäden an Pkw und Fahrrad. Der Streckenabschnitt war für mehrere Stunden (bis ca. 22:30 Uhr) voll gesperrt.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, melden sich bitte beim Polizeikommissariat Alfeld unter der Telefonnummer 05181/80730.

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