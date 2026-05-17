Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Körperverletzung auf Spielplatz

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - Am 16.05.2026, in der Zeit zwischen 17:30 - 17:45 Uhr, besuchte ein 8-jähriger Junge den Spielplatz am Bürgerpark (Seminarparkplatz) mit seinem Fahrrad. Er traf hier auf zwei männliche Jugendliche (geschätztes Alter ca. 16-17 Jahre), die ihn ansprachen. Eines der Jugendlichen schlug dem Jungen unvermittelt mit der flachen Hand ins Gesicht, woraufhin der Junge zu Boden stürzte. Entweder durch den Schlag oder den Sturz brach ihm ein Zahn ab.

Nach Angaben des Jungen befanden sich zu dieser Zeit noch weitere Kinder und eine erwachsene Frau auf dem Spielplatz. Diese, aber auch alle weiteren Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/8073-0 zu melden.

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