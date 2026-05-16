Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall auf der BAB 39 führt zu Vollsperrung - Sattelzug verliert seine Ladung

Hildesheim (ots)

BAB 39 / Baddeckenstedt / Burgdorf - (gle) - Am Samstag, den 16.05.2026, gegen 14:08 Uhr, ist es auf der BAB 39 zwischen den Anschlussstellen Baddeckenstedt und Westerlinde zu einem Verkehrsunfall gekommen. In dessen Folge musste die BAB 39 voll gesperrt werden.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand befährt ein 45-Jähriger als Führer eines Sattelzuges die BAB 39 im genannten Streckenabschnitt. In diesem Bereich wird der Verkehr in Richtung Braunschweig baustellenbedingt auf der Fahrbahn der Gegenrichtung geführt. Im Bereich des Baustellenendes befindet sich eine Fahrbahnverschwenkung. Bei dessen Durchfahrt gerät die mangelhaft gesicherte Ladung (Getränkeflaschen in Getränkekisten) ins Schwanken, durchbricht die Plane des Sattelaufliegers und verteilt sich auf allen Fahrstreifen und dem Standstreifen.

Durch den Verkehrsunfall und die sich anschließenden Reinigungs- und Bergungsarbeiten musste die BAB 39 voll gesperrt werden. Aktuell dauert die Vollsperrung noch an.

Während der Anfahrt zum Unfallort kam der anrückenden Funkstreifenwagenbesatzung ein 30-Jähriger Fahrzeugführer eines PKW, Ranault, Kangoo, als Falschfahrer entgegen. Dieser konnte jedoch ohne, dass andere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden, durch die Besatzung gestoppt werden.

In diesem Zusammenhang weist die Autobahnpolizei Hildesheim darauf hin, dass das Fahren entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf Autobahnen eine Straftat oder Ordnungswidrigkeit darstellt, welche mit mindestens 200 Euro, zwei Punkten und einem Monat Fahrverbot geahndet wird.

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