Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an Kiosk - Wer kann Hinweise geben?

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (lud)

Am 16.05.2026 in der Zeit 09:30 Uhr bis 14:00 Uhr kam es in der Unterstraße in 31162 Bad Salzdetfurth zu einer Sachbeschädigung an einem dortigen Kiosk.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Täter vermutlich durch den Wurf einer Glasflasche die Verglasung des Kiosks in der Bad Salzdetfurther Innenstadt. Anschließend konnte dieser unerkannt flüchten.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt.

Die Polizei Bad Salzdetfurth hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die die Tat beobachtet haben und Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05063/901-115 zu melden.

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