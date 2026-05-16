PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an Kiosk - Wer kann Hinweise geben?

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (lud)

Am 16.05.2026 in der Zeit 09:30 Uhr bis 14:00 Uhr kam es in der Unterstraße in 31162 Bad Salzdetfurth zu einer Sachbeschädigung an einem dortigen Kiosk.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Täter vermutlich durch den Wurf einer Glasflasche die Verglasung des Kiosks in der Bad Salzdetfurther Innenstadt. Anschließend konnte dieser unerkannt flüchten.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt.

Die Polizei Bad Salzdetfurth hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die die Tat beobachtet haben und Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05063/901-115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 16.05.2026 – 07:29

    POL-HI: Verkehrskontrolle in Kemme

    Hildesheim (ots) - SCHELLERTEN (unb). Am frühen Samstagmorgen des 16.05.2026 gegen 04:15 Uhr wurden Beamte der Polizei Bad Salzdetfurth auf einen Pkw aufmerksam, welcher die Bundesstraße 1 in deutlichen Schlangenlinien zwischen Bettmar und Kemme befuhr. Der Pkw wurde im Ortsteils Kemme in der Mittelstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dieser stellte sich heraus, dass der 35-jährige Fahrzeugführer alkoholisiert war. Ein freiwillig durchgeführter ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 19:33

    POL-HI: Gefährdung des Straßenverkehrs an einem Zebrastreifen in Alfeld

    Hildesheim (ots) - Alfeld (be) Am Freitag gg. 15:30 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Gudewillstraße Ecke Holzer Straße zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Zwei Fußgänger wollten aus Richtung Holzer Straße kommend den Fußgängerüberweg, umgangssprachlich Zebrastreifen, in Richtung Kaiser-Wilhelm-Straße überqueren. Der Kreuzungsbereich ist durch eine ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 18:00

    POL-HI: Diebstahl von Kupferrohren in Betheln -Zeugenaufruf-

    Hildesheim (ots) - (bru)Im Zeitraum vom 14.05.2026, 12.30 Uhr, bis zum 15.05.2026, 09.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in Betheln in der Alten Schulstraße an der dortigen Kirche zwei Regenwasserfallrohre aus Kupfer. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93380) in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren