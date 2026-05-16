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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrskontrolle in Kemme

Hildesheim (ots)

SCHELLERTEN (unb).

Am frühen Samstagmorgen des 16.05.2026 gegen 04:15 Uhr wurden Beamte der Polizei Bad Salzdetfurth auf einen Pkw aufmerksam, welcher die Bundesstraße 1 in deutlichen Schlangenlinien zwischen Bettmar und Kemme befuhr.

Der Pkw wurde im Ortsteils Kemme in der Mittelstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dieser stellte sich heraus, dass der 35-jährige Fahrzeugführer alkoholisiert war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,62 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.

Darüber hinaus war der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Beamten stellten zudem fest, dass der Pkw weder zum Straßenverkehr zugelassen noch versichert oder versteuert war.

Gegen den Mann mit Wohnsitz im Landkreis Hildesheim wurden mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Straßenverkehr, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungs- und Kraftfahrzeugsteuergesetz und Urkundenfälschung eingeleitet.

Im Anschluss wurde der 35-Jährige aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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