Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Korrektur zum Diebstahl von Kupferfallrohren - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth/Detfurth (unb).

In der gestern veröffentlichten Meldung zum Diebstahl von Kupferfallrohren wurde berichtet, dass sich der Tatort im Ortsteil Wesseln befindet.

Der Tatort befindet nicht wie zunächst angegeben im Ortsteil Wesseln, sondern in der Soltmannstraße im Ortsteil Detfurth.

Wir bitten diesen bedauerlichen Fehler zu entschuldigen.

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