POL-HI: Korrektur zum Diebstahl von Kupferfallrohren - Zeugenaufruf
Hildesheim (ots)
Bad Salzdetfurth/Detfurth (unb).
In der gestern veröffentlichten Meldung zum Diebstahl von Kupferfallrohren wurde berichtet, dass sich der Tatort im Ortsteil Wesseln befindet.
Der Tatort befindet nicht wie zunächst angegeben im Ortsteil Wesseln, sondern in der Soltmannstraße im Ortsteil Detfurth.
Wir bitten diesen bedauerlichen Fehler zu entschuldigen.
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Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth
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