Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Bilanz der Vatertagsfeiern in Stadt und Landkreis Hildesheim - Polizei verzeichnet nur wenige Straftaten

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - LANDKREIS HILDESHEIM - (jpm) Anlässlich der Feierlichkeiten am Himmelfahrtstag führte die Polizeiinspektion Hildesheim am 14.05.2026 in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 24:00 Uhr einen Einsatz in Stadt und Landkreis Hildesheim durch. Hierbei wurden die hiesigen Einsatzkräfte von Beamtinnen und Beamten der Bereitschaftspolizei unterstützt.

Der größte Zulauf von Feiernden wurde im Bereich des Himmelbergturms bei Alfeld mit etwa 120 Personen und in Hildesheim im Bereich der Tonkuhle, wo sich bis zum Abend in der Spitze ca. 500 Personen aufhielten, festgestellt.

Der Großteil der überwiegend jüngeren Menschen feierte den gestrigen Tag friedlich. Die Polizei registrierte insgesamt nur wenige Straftaten.

So soll es im Bereich des Himmelbergs am Nachmittag zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 22-Jährigen gekommen sein. In diesem Zusammenhang suchen die Alfelder Ermittler Zeugen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/6275282

Rund um die Tonkuhle verzeichnete die Polizei in den Abendstunden vier Körperverletzungen. Darüber hinaus soll es an einer Bushaltestelle in der Marienburger Straße zu einer sexuellen Belästigung einer Jugendlichen gekommen sein. Ein 41-jähriger Tatverdächtiger dazu wurde von den Einsatzkräften im Nahbereich festgestellt und identifiziert.

Ferner zogen die Beamten einen 18-Jährigen aus dem Verkehr, der die Bromberger Straße alkoholisiert mit einem E-Scooter befahren hatte. Ein Atemalkoholtest hatte einen Wert von 1,15 Promille ergeben.

Die Ermittlungen dauern in allen Fällen an.

Kurz nach 22:00 Uhr hielten sich an der Tonkuhle noch etwa 150 Personen auf. Diese wurden von den Einsatzkräften aufgefordert, mitgeführte Musikanlagen auszuschalten und den Bereich zu verlassen, woraufhin Abwanderungstendenzen einsetzten.

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