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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

Alfeld, 15.05.26 (ji) Am gestrigen Himmelfahrtstag kam es im Bereich des Himmelbergs zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 22-Jähriger aus Freden war zwischen 14.00 und 16.00 Uhr vom Himmelberg aus in Richtung Parkplatz der Berufsbildenden Schulen zu Fuß unterwegs, als er auf eine dreiköpfige Gruppe junger Männer traf. Einer dieser Männer schlug ihm nach kurzer Ansprache mit der Faust ins Gesicht, so dass der 22-Jährige zu Boden fiel. Anschließend trat ihm dieselbe Person mit dem beschuhten Fuß ins Gesicht. Die Person wird folgendermaßen beschrieben: ca. 25 Jahre alt, etwa 1,90 m groß, blonde Haare, bekleidet mit Shirt oder Pullover mit Logo von Hannover 96. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, meldet sich bitte im Polizeikommissariat Alfeld, Tel. 05181/8073-115.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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