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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruchdiebstahl in Spielhalle - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

HOHENEGGELSEN / SÖHLDE (lud)

In den frühen Morgenstunden des 14.05.2026, in der Zeit von 02:15 Uhr bis 02:25 Uhr, ereignete sich ein Einbruch in die Räumlichkeiten einer Spielhalle in der Hauptstraße in 31185 Söhlde OT Hoheneggelsen.

Bislang unbekannte Täter warfen eine Scheibe der Spielhalle mit einem Kanaldeckel ein und verschafften sich so Zutritt in die Räumlichkeiten. Im Inneren der Spielhalle wurde ein Spielautomat aufgebrochen. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist derzeit noch unklar. Im Anschluss flüchteten die Täter mit einem roten Pkw vom Tatort.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05063/901-0 bei der Polizei in Bad Salzdetfurth zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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