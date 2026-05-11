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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Ahrbergen - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Giesen / Ahrbergen (bub) - Am 11.05.2026, gegen 16:40 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Birkenstraße in Giesen Ahrbergen. Ein Fahrradfahrer befuhr die Birkenstraße auf seinem weißen Rennrad aus Richtung Ahrbergen in Richtung Giesen. Auf Höhe des Sportplatzes im dortigen Waldgebiet kam ihm eine männliche Person auf einem E-Scooter entgegen. Der E-Scooterfahrer stieß beim Abbiegen gegen den Fahrradfahrer, sodass beide stürzten. Anschließend entfernte sich die Person auf dem E-Scooter unerlaubt in Richtung des Sportplatzes.

Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt, das Fahrrad wurde beschädigt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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