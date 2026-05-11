Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mehle -Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person-

Hildesheim (ots)

(bru)Am 11.05.2026 gegen 07.30 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße 501 zwischen der Bundesstraße 1 und Wülfinghausen ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeugführer schwer verletzt wurde. Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Emsland befuhr mit einem Ford Pick-Up die K 501 in Richtung Bundesstraße 1, aus Richtung Wülfinghausen kommend. Beim Durchfahren einer Rechtskurve kam der Ford auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und geriet auf den Gegenfahrstreifen, wo er mit dem Pkw Renault eines 51-jährigen Fahrzeugführers aus dem Bereich Salzhemmendorf frontal zusammenstieß. Der Renault-Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die eingesetzte Feuerwehr befreit werden. Er wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Hildesheimer Krankenhaus verbracht. Der Ford-Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde ebenfalls mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Die K 501 war bis 10.20 Uhr voll gesperrt. Vor Ort eingesetzt waren die Feuerwehren Mehle/Wülfingen/Elze mit insgesamt 23 Einsatzkräften. Weiterhin waren 2 Rettungswagen, 1 Notarzt-Einsatzfahrzeug sowie eine Funkstreifenbesatzung des Polizeikommissariats Elze eingesetzt.

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