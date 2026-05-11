Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Falscher Wasserwerker in Itzum

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ein Unbekannter soll sich am Sonntag (10.05.2026) gegen 18:30 Uhr unter dem Vorwand, Wasserwerker zu sein, Zutritt zu den Wohnräumen einer Seniorin in der Straße In der Schratwanne verschafft haben.

Der Mann soll die ältere Dame abgelenkt und anschließend mutmaßlich nach Diebesgut gesucht haben. Die Bewohnerin sei jedoch misstrauisch geworden und habe den Mann zur Rede gestellt, worauf dieser wieder verschwunden sei.

Der vermeintliche Handwerker soll etwa 35 bis 40 Jahre alt, etwa 175 cm groß und schlank sein. Er soll dunkle Haare und einen dunkleren Teint haben. Zudem soll er graue Kleidung getragen haben.

Zeugen, die die Person oder möglicherweise auch ein verdächtiges Fahrzeug gesehen haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05121/939-115 bei der Polizei zu melden.

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