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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemitteilung der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk und der Polizeiinspektion Hildesheim - Einsatzkräfte führen Übung auf der BAB 7 durch

POL-HI: Gemeinsame Pressemitteilung der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk und der Polizeiinspektion Hildesheim - Einsatzkräfte führen Übung auf der BAB 7 durch
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Hildesheim (ots)

Hildesheim / BAB 7 - (gle) - Am Samstag, den 09.05.2026, führten ehrenamtliche Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW), Ortsverband Hildesheim, gemeinsam mit Beamten der Autobahnpolizei Hildesheim eine Übung auf der Bundesautobahn 7 durch.

Die Übung fand auf der derzeit aufgrund von Fahrbahnsanierungsarbeiten gesperrten Südfahrbahn der BAB 7 im Bereich Hildesheim statt. Beeinträchtigungen für den Individualverkehr, welche über die der eingerichteten Baustelle hinausgehen, entstanden durch die Übung nicht.

Im Rahmen der gemeinsamen Ausbildung wurden insbesondere die Einrichtung von Verkehrsabsicherungen und Sperrmaßnahmen sowie Einsatz- und Kolonnenfahrten auf Bundesautobahnen und Schnellstraßen geübt. Darüber hinaus wurden den beteiligten Einsatzkräften die besonderen Gefahren des Arbeitsplatzes Autobahn sowie Maßnahmen für ein sicheres Verhalten im Einsatz in der Theorie und Praxis vermittelt.

Das THW stellt aufgrund der vielfältigen Qualifikationen der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer sowie der vorhandenen technischen Ausstattung eine wichtige Unterstützungskomponente bei der Bewältigung komplexer Einsatzlagen dar. Dies zeigte sich bereits bei mehreren Einsätzen. Unter anderem auch während der Unwetterlage am 09.01.26, bei welcher das THW auf der BAB 7 bei Hildesheim im Einsatz war (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/6193671).

Die regelmäßige Aus- und Fortbildung sowie der organisationsübergreifende Informationsaustausch sind wesentliche Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit und eine sichere Einsatzbewältigung. Das THW stellt dabei einen wichtigen Netzwerkpartner der Polizei dar.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Autobahnpolizei

Telefon: 05121/939-225
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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