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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei - versuchtes Tötungsdelikt in Monteurunterkunft - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Hildesheim (ots)

SARSTEDT - (jpm) Staatsanwaltschaft und Polizei Hildesheim ermitteln seit gestern (09.05.2026) gegen einen 54-jährigen Mann wegen des Verdachts auf ein versuchtes Tötungsdelikt zum Nachteil eines 38-Jährigen. Am heutigen Sonntag ordnete ein Ermittlungsrichter Untersuchungshaft gegen den Beschuldigten an.

Dem gegenwärtigen Ermittlungsstand zufolge handelt es sich bei den Männern um Bewohner einer Gemeinschaftsunterkunft für Monteure im Sarstedter Ortsteil Heisede. Nach vorliegenden Informationen soll es zwischen ihnen am Samstag gegen 11:20 Uhr in der Unterkunft zu einem Streit gekommen sein. Hierbei soll der 54-Jährige seinem Kontrahenten unter anderem mehrfach massiv gegen den Kopf geschlagen und getreten haben, woraufhin der 38-Jährige das Bewusstsein verlor. Der Rettungsdienst brachte den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde.

Die Staatsanwaltschaft Hildesheim stuft die Tathandlung anhand derzeitiger Ermittlungsergebnisse als versuchtes Tötungsdelikt ein und hat Untersuchungshaft gegen den Beschuldigten beantragt. Das Amtsgericht folgte dem Antrag und erließ heute einen entsprechenden Haftbefehl. Der 54-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Er macht bislang von seinem Schweigerecht Gebrauch.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Medienanfragen werden ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim beantwortet.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Hildesheim
Pressestelle

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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