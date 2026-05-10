POL-HI: Diebstahl von zwei Fahnenaufstellern in Gronau (Leine) - Zeugenaufruf
Hildesheim (ots)
Gronau (Leine) - (Schi) Am 08.05.2026, kam es im Zeitraum zwischen 07:00 Uhr und 20:05 Uhr in der Bahnhofstraße in Gronau (Leine) vor dem Gebäude der Gronauer Lichtspiele zu einem Diebstahl von zwei Fahnenaufstellern.
Die Polizei Elze bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise.
Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, oder Angaben zum Verbleib der Fahnenaufsteller machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05068/93380 bei der Polizei Elze zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Elze
Telefon: 05068 / 9338-0
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