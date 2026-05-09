Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Trunkenheitsfahrt in Bockenem

Hildesheim (ots)

BOCKENEM (unb). Am 08.05.2026 gegen 12:10 Uhr rangierte eine 54-Jährige aus dem südlichen Landkreis mit ihrem Pkw auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Straße Thornburyplatz in Bockenem. Dabei touchierte sie einen Baum. Sachschaden entstand nicht. Durch die hinzugezogenen Beamten des PK Bad Salzdetfurth wurde festgestellt, dass die Fahrzeugführerin Alkohol getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,67 Promille. Anschließend wurde ihr durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

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