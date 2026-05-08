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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Schockanruf - Betrüger erbeuten Geld und Schmuck

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - LANDKREIS HILDESHEIM - (jpm) Eine Seniorin aus dem Landkreis Hildesheim wurde gestern (07.05.2026) Opfer von Betrügern. Hierbei wurde sie mit einem Schockanruf derart unter Druck gesetzt, dass sie letztendlich Geld und Schmuck an einen unbekannten Täter übergab.

Bislang vorliegenden Erkenntnissen zufolge soll eine männliche Person die Frau in den Nachmittagsstunden angerufen und sich als angeblicher Polizeibeamter aus Hildesheim vorgestellt haben. Der Unbekannte habe im weiteren Verlauf geschildert, dass die Tochter der Frau einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Im Hintergrund sei dabei eine um Hilfe rufende weibliche Person zu hören gewesen. Darüber hinaus sei die Seniorin mit einem weiteren Mann verbunden worden, der sich als Staatsanwalt vorgestellt und den Sachverhalt bestätigt habe.

Um eine Inhaftierung ihrer Angehörigen zu vermeiden, sollte die Frau eine Kaution bezahlen. In diesem Zusammenhang sei sie zu ihren Vermögensverhältnissen befragt worden.

Die Täter gingen ganz offenbar so überzeugend vor, dass die Seniorin im sicheren Glauben war, ihre Tochter befinde sich in einer Notsituation und benötige Hilfe, weshalb sie die geforderte Kaution bezahlte.

Die Übergabe soll gegen 18:00 Uhr in der Kaiserstraße, etwa mittig auf dem Teilstück zwischen Kardinal-Bertram-Straße und Almsstraße, erfolgt sein. Bis dahin habe die Geschädigte die ganze Zeit telefonischen Kontakt mit den Betrügern halten müssen.

Der Abholer soll ca. 25 bis 30 Jahre alt und schlank sein. Er soll zudem dunkle Haare und einen federnden Gang haben. Darüber hinaus soll er eine Sonnenbrille getragen und einen auffällig grünen Rucksack mit sich geführt haben. Nach Entgegennahme der Beute habe er sich zu Fuß in Richtung Justizzentrum entfernt.

Zeugen, die die Übergabe möglicherweise beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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