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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugen zu Verkehrsunfall am Moritzberg gesucht

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Zur Klärung eines Unfallhergangs, zu dem es am Montagvormittag (04.05.2026) gegen 10:20 Uhr in der Straße Am Propsteihof gekommen sein soll, suchen Ermittler der Polizei Hildesheim Zeugen.

Bislang vorliegenden Erkenntnissen zufolge soll es kurz nach dem Abbiegevorgang eines Hyundais aus dem Wolfstieg nach links auf die Straße Am Propsteihof zu einer Kollision mit einem Taxi gekommen sein, das sich der Unfallstelle zuvor aus Richtung Waldquelle genähert habe.

Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jan Paul Makowski
Telefon: 05121-939104
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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