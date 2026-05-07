Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrzeugführer verletzt sich nach Aufprall auf Begrenzungspoller

Hildesheim (ots)

Bockenem / Bad Salzdetfurth(Bla):

Am 06.05.26, gegen 21:00 Uhr befährt der 19 Jährige Fahrzeugführer eines Ford Fiesta mit Hildesheimer Kennzeichen, das Gelände des EDEKA-Marktes im Nordwall in Bockenem und stößt dabei, gegen einen Poller, wodurch das Kraftfahrzeug sich dreht und seitlich auf die Fahrerseite kippt. Zu diesem Zeitpunkt hat es geregnet und die Fahrbahn war nass.

Der Fahrzeugführer wird dabei verletzt. Die beiden weiteren Insassen, weiblich 18 Jahre und männlich 17 Jahre, bleiben unverletzt. Der Poller wird bei dem Anstoß aus der Betonierung gerissen. Vor Ort läuft anschließend Betriebsflüssigkeit aus, sodass die Feuerwehr als auch der Rettungsdienst zu Behandlung des Verletzten Beteiligten eingesetzt sind. Das verunfallte Fahrzeug wird anschließend durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Poller muss wieder erneuert und einbetoniert werden. Es entsteht ein Gesamtschaden von ca. 5000.-EUR.

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