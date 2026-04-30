PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Kind missachtet rote Ampel an Bahnübergang - Bundespolizei warnt

Rheine (ots)

Trotz roter Ampel hat ein 12-jähriger Junge am Mittwochnachmittag (29. April) versucht, den Bahnübergang Schleußestraße/Friedensplatz zu überqueren.

Auf dem Bahnübergang änderte er plötzlich seine Fahrtrichtung und wollte umkehren. Hierbei verkeilte sich sein Fahrrad im Gleis, woraufhin der Junge zu Boden stürzte. Gleichzeitig schlossen sich die Bahnschranken. Aufgrund der Vollbeschrankung konnte der 12-Jährige den Bahnübergang nicht mehr verlassen.

Ein zufällig anwesender Techniker der Deutschen Bahn erkannte die Gefahr und informierte unverzüglich den Fahrdienstleiter, der einen Nothalt für die heranfahrende Güterzuglok veranlasste.

Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei klärten den Jungen in Anwesenheit seiner Mutter anschließend eingehend über die Gefahren im Bahnbereich auf.

In diesem Zusammenhang warnt die Bundespolizei vor dem Betreten von Gleisen und allen anderen Bahnanlagen:

   - Überqueren Sie Bahngleise nur an den dafür vorgesehenen Orten 
     und bei geöffneten Schranken. Achten Sie auf die Ampelanlagen.
   - An Bahnanlagen besteht Lebensgefahr, denn die Geschwindigkeit 
     und der entstehende Luftsog werden oft unterschätzt!
   - Züge nähern sich fast lautlos. Ein elektrisch betriebener Zug 
     ist für das menschliche Ohr erst wahrnehmbar, wenn er bereits 
     vorbeifährt.
   - Züge können nicht ausweichen. Wegen ihres Gewichts haben Züge 
     einen sehr langen Bremsweg. Eine Bremsung ist oft nicht mehr 
     möglich.

Eltern werden gebeten, ihre Kinder für die Gefahren auf Bahnanlagen zu sensibilisieren.

Weitere Informationen finden Eltern, Kinder und Jugendliche auf der Homepage der Bundespolizei unter dem Link: https://bundespolizei.de/sicher-im-alltag/sicher-auf-bahnanlagen#

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Münster
Pressestelle
Roger Schlächter
Telefon: 0251 97437 -1011 (oder -0)
E-Mail: presse.ms@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Internet: www.bundespolizei.de

Bahnhofstr. 1
48143 Münster

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
  • 30.04.2026 – 07:38

    BPOL NRW: Kabeldiebstahl verhindert - Bundespolizei schnappt Täter auf frischer Tat

    Siegburg (ots) - In der Nacht zu Donnerstag (30. April) haben Einsatzkräfte der Bundespolizei im Bereich des Bahnhofs Siegburg/Bonn einen 38-jährigen Deutschen beim Diebstahl von Kupferkabeln auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Gegen 00:40 Uhr wurde den Beamten des Bundespolizeireviers Siegburg eine Störmeldung aus dem Weichenbereich kurz vor der Einfahrt in ...

    mehr
  • 29.04.2026 – 12:41

    BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Bahnhof Gronau

    Kleve - Gronau (ots) - Am Dienstagabend, 28. April 2026, kontrollierte die Bundespolizei Reisende in der Regionalbahn 51 am Bahnhof in Gronau. Hierbei wurden auch die Personalien eines 36-jährigen Deutschen in den polizeilichen Datenbeständen überprüft. Es stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Osnabrück den Mann mit einem Vollstreckungshaftbefehl wegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren