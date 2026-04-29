Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Bahnhof Gronau

Kleve - Gronau (ots)

Am Dienstagabend, 28. April 2026, kontrollierte die Bundespolizei Reisende in der Regionalbahn 51 am Bahnhof in Gronau. Hierbei wurden auch die Personalien eines 36-jährigen Deutschen in den polizeilichen Datenbeständen überprüft. Es stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Osnabrück den Mann mit einem Vollstreckungshaftbefehl wegen Betruges sucht. Der Verurteilte zahlte die fällige Geldstrafe in Höhe von 630 Euro bei der Bundespolizei ein und konnte somit die ihm drohende 42-tägige Haftstrafe abwenden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte er seine Reise fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell