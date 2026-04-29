Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Gesuchter Mann flüchtet durch Gleise - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl und ermittelt

Essen (ots)

Am 28. April hielt sich ein deutscher Staatsangehöriger im Gleisbereich am Bahnhof Essen-Altenessen auf. Der Mann, der per Untersuchungshaftbefehl gesucht wurde, versuchte anschließend, vor den Einsatzkräften zu flüchten.

Gegen 14:15 Uhr erhielten die Bundespolizisten die Meldung über einen Gleisläufer im Bereich des Bahnhofs Essen-Altenessen. Die RB 35 musste bereits eine Schnellbremsung einleiten. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 41-Jährigen, der beim Erblicken der Streife direkt flüchtete. Die Uniformierten stellten den Mann und kontrollierten ihn. Dabei entdeckten sie einen Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Mülheim an der Ruhr wegen Diebstahls.

Die Beamten nahmen den Wohnungslosen fest und brachten ihn anschließend in das zentrale Polizeigewahrsam in Essen. Von dort aus erfolgt die Vorführung beim zuständigen Haftrichter.

Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, wie leichtsinnig und lebensgefährlich ein Aufenthalt im Gleisbereich ist. Moderne Züge sind heutzutage meist erst zu hören, wenn es bereits zu spät sein könnte. Zudem können diese nicht ausweichen. Tödliche Gefahren gehen dabei nicht nur vom Zugverkehr an sich, sondern auch von Betriebsanlagen, wie zum Beispiel stromführenden Teilen, Masten und anderer Infrastruktur, aus. Präventionshinweise gibt es u.a. im Internet unter: https://bundespolizei.de/sicher-im-alltag/sicher-auf-bahnanlagen#

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