Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Verbale Auseinandersetzung endet in gefährlicher Körperverletzung, Bundespolizei schreitet ein

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Dortmund (ots)

Am 28. April stellten Bundespolizisten eine Streitigkeit zwischen zwei Männern fest. Zuvor war ein Farbmarkierungsspray eingesetzt und eine Bierflasche geworfen worden. Beide Streithähne kamen dem ausgesprochenen Platzverweis nach.

Gegen 21:30 Uhr erregte lautes Gebrüll die Aufmerksamkeit der Bundespolizei am Dortmunder Hauptbahnhof. Auf dem Vorplatz stellte die Streife zwei Männer fest, die sich stritten. Unvermittelt sprühte der 30-Jährige einem 38-Jährigen ein Spray ins Gesicht. Der Ukrainer wandte sich daraufhin ab, entfernte sich ein paar Meter und warf dann eine Bierflasche auf den Angreifer. Er verfehlte diesen und seine 21-jährige Begleiterin jedoch. Der deutsche Staatsbürger jagte den Ukrainer über den Vorplatz und schubste ihn anschließend über ein abgestelltes Fahrrad.

Die Polizisten eilten zum Tatort und trennten die Kontrahenten. Nach erfolgter Belehrung äußerten sich beide Männer nicht zu dem Sachverhalt. Da die Einsatzkräfte die Identität des 30-jährigen Dortmunders und seiner Begleiterin vor Ort feststellen konnten, entließen sie die beiden.

Der Ukrainer konnte sich nicht ausweisen, weshalb ihn die Polizisten zur Wache brachten. Dort stellten die Beamten die Identität mittels Fingerabdruckscan zweifelsfrei fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. einem Promille. Im Anschluss entließen die Bundespolizisten ihn mit einem Platzverweis. Dieser wurde zuvor auch dem Angreifer ausgesprochen.

Die Bundespolizei sicherte das Videomaterial und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung ein.

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