Hauptzollamt Landshut

HZA-LA: Großkontrolle auf der BAB 3

Hauptzollamt Landshut führt behördenübergreifende Kontrollmaßnahme durch

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Landshut (ots)

Am Abend des 18.04.2026 führte das Hauptzollamt Landshut im Raum Hengersberg federführend eine behördenübergreifende Großkontrolle an der Bundesautobahn 3 in Fahrtrichtung Nürnberg am Parkplatz Ohetal Nord durch.

Aufgrund ihrer hohen Verkehrsfrequenz sowie ihrer Funktion als Hauptzufuhrstecke in das Bundesgebiet kommt der BAB 3 eine erhöhte Bedeutung als Route für grenzüberschreitenden Schmuggel zu.

Zur Durchführung der Maßnahme wurde der fließende Verkehr mittels eines Geschwindigkeitstrichters verlangsamt. Die dabei aus dem laufenden Verkehr gezogenen Fahrzeuge wurden auf den Parkplatz Ohetal Nord abgeleitet. Dort erfolgte an eigens eingerichteten Kontrollstellen die Überprüfung von 74 Fahrzeugen sowie ihrer Insassen.

Schwerpunkt der Kontrollmaßnahme waren die Feststellung und Verfolgung von Schmuggel sowie Verstöße gegen Ein- und Ausfuhrverbote.

Unterstützt wurden die 33 Einsatzkräften der Kontrolleinheiten Plattling, Zwiesel und Passau durch die Verkehrspolizeiinspektion Deggendorf sowie der Grenzpolizeiinspektion Passau.

Ein besonderer Dank gilt den Ortsverbände Regen, Deggendorf und Passau des Technischen Hilfswerk sowie der Autobahnmeisterei Pankofen für die geleistete technische Amtshilfe.

Im Rahmen der Kontrollmaßnahme wurden zwei Strafverfahren nach dem Waffen- und Tabaksteuergesetz eingeleitet. Darüber hinaus konnten zwei Vollstreckungshaftbefehle vollzogen, ein Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz festgestellt sowie zwei Vollstreckungshandlungen erfolgreich durchgeführt werden.

Das Hauptzollamt Landshut zieht nach Abschluss der Großkontrolle eine positive Bilanz.

"Im Rahmen der Maßnahme konnten neben der Sicherung von Einfuhrabgaben und der Aufdeckung von Straftaten auch die behördeninterne sowie behördenübergreifende Zusammenarbeit nachhaltig gestärkt werden", erklärt Petra Seidl, Leiterin des Hauptzollamts Landshut.

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