Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Kindergarten

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Wie am Mittwochmorgen bekannt wurde, kam es zu einem Einbruch in einer Kindertagesstätte am Friedplatz in Heilbad Heiligenstadt. Die unbekannten Täter verschafften sich auf ungeklärte Art und Weise Zutritt zu dem Gelände. Anschließend drangen die Einbrecher gewaltsam über ein Fenster in das Gebäude ein. Hier durchsuchten diese die Räumlichkeiten. Um an etwaiges Beutegut zu gelangen, brachen die Täter gewaltsam verschlossene Behältnisse und Schränke auf. Letztlich entwendeten die Einbrecher eine Bargeldsumme im unteren zweistelligen Bereich. Durch die Tat entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Wer weitere Hinweise auf die unbekannten Täter oder das Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei im Eichsfeld unter der Tel.: 0361/574367100 zu melden.

Aktenzeichen: 0036412

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

