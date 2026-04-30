Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Kabeldiebstahl verhindert - Bundespolizei schnappt Täter auf frischer Tat

Siegburg (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (30. April) haben Einsatzkräfte der Bundespolizei im Bereich des Bahnhofs Siegburg/Bonn einen 38-jährigen Deutschen beim Diebstahl von Kupferkabeln auf frischer Tat ertappt und festgenommen.

Gegen 00:40 Uhr wurde den Beamten des Bundespolizeireviers Siegburg eine Störmeldung aus dem Weichenbereich kurz vor der Einfahrt in den Bahnhof gemeldet.

Vor Ort stellten Techniker der Deutschen Bahn fest, dass mehrere Kupferkabel durchtrennt und bereits teilweise entwendet worden waren. In unmittelbarer Tatortnähe fanden die Einsatzkräfte zudem ein Cuttermesser sowie diverses Werkzeug.

Während der Tatortaufnahme bemerkten die Beamten Geräusche aus einem angrenzenden Gebüsch. Bei der anschließenden Absuche trafen sie auf den 38-jährigen Tatverdächtigen und nahmen ihn fest. In seinem mitgeführten Rucksack fanden die Einsatzkräfte bereits abgetrennte Kupferkabel. Darüber hinaus führte er ein Taschenmesser sowie ein Multitool mit sich.

Der wohnungslose Mann gab an, die Kabel bei einem Schrotthändler verkaufen zu wollen.

Die Bundespolizisten führten den Tatverdächtigen der Dienststelle zu, wo er erkennungsdienstlich behandelt wurde. Im Anschluss überstellten sie ihn dem Polizeigewahrsam der Polizei Siegburg.

Gegen den Mann wurden Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls und Sachbeschädigung eingeleitet.

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