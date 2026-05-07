Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Brand eines Transporters - Ursache bislang unklar

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Am Donnerstagmorgen (07.05.2026) wurde von einem Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes gegen 05:10 Uhr in der Ernst-Morsch-Straße ein brennender DHL-Transporter festgestellt.

Das Feuer wurde anschließend von Einsatzkräften der Feuerwehr gelöscht.

Die Polizei hat das Fahrzeug beschlagnahmt und Ermittlungen zur bislang unbekannten Ursache eingeleitet.

Sollte es weitere Zeugen geben, die Angaben im Zusammenhang mit dem Brandgeschehen machen können, so werden diese gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 bei der Polizei zu melden.

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