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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung durch Vandalismus an Bodenburger Grillhütte - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH / BODENBURG (lud)

Am 06. Mai 2026, in der Zeit von 17:00 Uhr bis 20:15 Uhr, kam es zu Sachbeschädigungen an der Bodenburger Grillhütte in der Straße Drakenburg in 31162 Bad Salzdetfurth.

Bislang unbekannte Täter haben demnach das öffentlich zugängliche Gelände der Bodenburger Grillhütte betreten und dort Vandalismus betrieben. Durch den Vandalismus wurde die Grillhütte nicht unerheblich beschädigt. Der genaue Sachschaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.

In dem oben genannten Tatzeitraum konnte eine Gruppe Jugendlicher an der Grillhütte beobachtet werden. Ob diese im Zusammenhang mit dem Vandalismus stehen ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizei Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063/9010 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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