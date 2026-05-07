PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pressspanplatte beschädigt Pkw bei Adenstedt - Verursacher gesucht

Hildesheim (ots)

ALFELD/ADENSTEDT- (rst) Am 07.05.2026, gegen 09:10 Uhr, befuhr eine 29-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Salzdetfurth die Strecke von Sehlem in Richtung Adenstedt. Als ihr ein Lkw entgegenkam, wurde eine auf der Fahrbahn liegende Pressspanplatte (vermutlich eine Schrankrückwand) durch den Lkw aufgewirbelt und gegen den Pkw der 29-Jährigen geschleudert.

Der Pkw wurde hierbei im Bereich der linken Fahrzeugfront sowie der Fahrertür beschädigt.

Der bislang unbekannte Verursacher bzw. Eigentümer der Pressspanplatte wird gebeten, sich zwecks Personalienaustausch und Schadensregulierung mit der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/8073-115 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 07.05.2026 – 11:39

    POL-HI: Zeugen zu Verkehrsunfall am Moritzberg gesucht

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Zur Klärung eines Unfallhergangs, zu dem es am Montagvormittag (04.05.2026) gegen 10:20 Uhr in der Straße Am Propsteihof gekommen sein soll, suchen Ermittler der Polizei Hildesheim Zeugen. Bislang vorliegenden Erkenntnissen zufolge soll es kurz nach dem Abbiegevorgang eines Hyundais aus dem Wolfstieg nach links auf die Straße Am Propsteihof zu einer Kollision mit einem Taxi ...

    mehr
  • 07.05.2026 – 11:31

    POL-HI: Brand eines Transporters - Ursache bislang unklar

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Am Donnerstagmorgen (07.05.2026) wurde von einem Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes gegen 05:10 Uhr in der Ernst-Morsch-Straße ein brennender DHL-Transporter festgestellt. Das Feuer wurde anschließend von Einsatzkräften der Feuerwehr gelöscht. Die Polizei hat das Fahrzeug beschlagnahmt und Ermittlungen zur bislang unbekannten Ursache eingeleitet. Sollte es weitere Zeugen geben, ...

    mehr
  • 07.05.2026 – 07:28

    POL-HI: Fahrzeugführer verletzt sich nach Aufprall auf Begrenzungspoller

    Hildesheim (ots) - Bockenem / Bad Salzdetfurth(Bla): Am 06.05.26, gegen 21:00 Uhr befährt der 19 Jährige Fahrzeugführer eines Ford Fiesta mit Hildesheimer Kennzeichen, das Gelände des EDEKA-Marktes im Nordwall in Bockenem und stößt dabei, gegen einen Poller, wodurch das Kraftfahrzeug sich dreht und seitlich auf die Fahrerseite kippt. Zu diesem Zeitpunkt hat es ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren