Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pressspanplatte beschädigt Pkw bei Adenstedt - Verursacher gesucht

Hildesheim (ots)

ALFELD/ADENSTEDT- (rst) Am 07.05.2026, gegen 09:10 Uhr, befuhr eine 29-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Salzdetfurth die Strecke von Sehlem in Richtung Adenstedt. Als ihr ein Lkw entgegenkam, wurde eine auf der Fahrbahn liegende Pressspanplatte (vermutlich eine Schrankrückwand) durch den Lkw aufgewirbelt und gegen den Pkw der 29-Jährigen geschleudert.

Der Pkw wurde hierbei im Bereich der linken Fahrzeugfront sowie der Fahrertür beschädigt.

Der bislang unbekannte Verursacher bzw. Eigentümer der Pressspanplatte wird gebeten, sich zwecks Personalienaustausch und Schadensregulierung mit der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/8073-115 in Verbindung zu setzen.

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