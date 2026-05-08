Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Unter Alkoholeinfluss LKW gerammt

A 61/Stromberg (ots)

Beim Einparken seines Sattelzuges auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage Hunsrück-Ost streifte ein 48-Jähriger am 07.05.2026 gegen 18:20 Uhr einen dort bereits schon stehenden LKW. Dabei verursachte er einen Schaden am geparkten LKW, den die Polizei auf ca. 1000 Euro schätzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim bei dem 48-Jährigen Trucker fast ein Promille Alkohol in der Atemluft fest. Der Mann musste mit zur Blutprobe. Sein Führerschein wurde gleich einbehalten. Ihm drohen nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, sowie mindestens eine Geldstrafe und ein mehrmonatiger Verlust der Fahrerlaubnis.

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