Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Zeugenaufruf: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen führt zu Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen - niemand verletzt

A60, Zwischen Kreuz Mainz-Süd und Hechtsheimer Tunnel (ots)

Am 02.05. gegen 15:05 Uhr wurde der Polizei ein mutmaßliches verbotenes Kraftfahrzeugrennen auf der Autobahn im Bereich hinter dem Autobahnkreuz Mainz-Süd in Fahrtrichtung Darmstadt gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen waren hierbei ein roter Hyundai i30 N, ein schwarzer Audi R8 sowie ein VW Golf beteiligt. Etwa 500 Meter vor dem Hechtsheimer Tunnel kam es in der Folge zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wechselte ein schwarzer Polestar auf die linke Fahrspur. In der weiteren Verkehrssituation kam es zum Unfallgeschehen zwischen dem Polestar, dem Hyunadi und dem Audi. Unmittelbar zuvor sollen die am mutmaßlichen Kraftfahrzeugrennen beteiligten Fahrzeuge stark beschleunigt haben.

Im Anschluss an das Unfallgeschehen entfernten sich sowohl der Audi R8 als auch der VW Golf unerlaubt von der Unfallstelle, ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen. Durch den Verkehrsunfall wurde nach aktuellem Kenntnisstand niemand verletzt.

Aufgrund der Unfallaufnahme mussten die rechte sowie die mittlere Fahrspur zeitweise gesperrt werden. Nach Abschluss der Bergungs- und Reinigungsarbeiten konnte die Fahrbahn gegen 16:36 Uhr wieder vollständig freigegeben werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zu den beteiligten Fahrzeugen geben können, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

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